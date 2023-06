Inwestycje kolejowe również pobudzają polską gospodarkę. Skraca się czas podróży, pięknieją dworce. W tle projekt Kolei Dużych Prędkości

– Do roku 2030, 27 miliardów złotych zainwestujemy w tabor i infrastrukturę postojową. Dla pasażera oznacza to, że do roku 2030 absolutnie każdy pociąg PKP Intercity będzie składał się albo ze składów zmodernizowanych do najlepszych standardów, albo z nowego taboru – mówił Tomasz Gontarz.