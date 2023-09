Ruszyły 15. jubileuszowe targi TRAKO. Branża kolejowa z całej Europy zgromadziła się w Gdańsku

Jubileuszowa, 15. edycja targów TRAKO rozpoczęła się w obiektach Amberexpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. W debacie otwarcia targów dyskutowano o roli kolei w zapewnieniu bezpieczeństwa kontynentu w obliczu wojny u granic UE. W galerii prezentujemy m. in. tabor wystawiony na torach ekspozycyjnych.

Po raz 15. ruszyły 19 września w Gdańsku Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. Otwarciu, w którym uczestniczył m. in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, towarzyszyła debata inspirowana rosyjską agresją na Ukrainę: „Strategiczna rola kolei w budowie odporności Europy”.

W pierwszym dniu targów PKP Intercity zawarły umowę o współpracy z PGE Energetyką Kolejową. Dotyczy ono wykorzystania odnawialnych źródeł energii do napędu taboru. Przewoźnik pokazał też makietę przedziału nowoczesnego wagonu, których 300 zamawia od polskich producentów. Przetarg na budowę wagonów ma być rozstrzygnięty w IV kwartale br. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, spółka zależna PKP Polskich Linii Kolejowych, odebrało od producenta nowy żuraw kolejowy do prac budowlanych i ratunkowych. Żuraw ma udźwig 150 ton i może pracować pod siecią trakcyjną. Siemens, niemiecki producent m. in. pojazdów kolejowych napędzanych elektrycznością, pokazał po raz pierwszy w Polsce trzyczłonowy pasażerski zespół trakcyjny Mireo, w którym zastosowano wiele rozwiązań oszczędzających zużycie prądu. Mogą one dać nawet do 20 proc. oszczędności.

Pokazywana w ruchu lokomotywa wodorowa 6Dn z bydgoskiej Pesy to zmodyfikowana wersja pierwszego pojazdu, który prezentowano na poprzedniej edycji targów. Po niedzielnym przejeździe dla mediów na Hel, gdy ciągnęła pociąg pasażerski, została wystawiona na ekspozycji plenerowej. Co więcej, można się przejechać w jej kabinie na kilkusetmetrowym odcinku toru w tę i z powrotem. Do tej atrakcji ustawia się pokaźna kolejka chętnych.

Lokomotywa ma już dopuszczenie do ruchu, jako pierwszy pojazd tego typu na świecie. Do Orlenu trafi do pierwszej eksploatacji nadzorowanej, będzie lokomotywą manewrową w płockiej rafinerii. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to jedno z 2 najważniejszych handlowych wydarzeń branży kolejowej w Europie. Są organizowane w latach nieparzystych, na przemian z drugim, berlińskim Innotransem. Gdańskiej ekspozycji rynkowych nowości towarzyszą liczne seminaria, konferencje i debaty. Polska jest drugim po Niemczech rynkiem kolejowym na kontynencie. W tej edycji TRAKO uczestniczy blisko 600 wystawców z 30 krajów. Piątek będzie jedynym dniem targów otwartym dla publiczności. To przede wszystkim „Dzień edukacji i kariery” dla uczniów, z konkursami i skupieniem się na ofercie zatrudnienia dla absolwentów szkół.

