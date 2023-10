Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, ogłosił repolonizację spółki Port Północny przez spółkę Węglokoks

- Wczoraj wieczorem udało nam się sfinalizować transakcję, nad którą pracowaliśmy do dawna - powiedział Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoksu. - Po co nam Port Północny? Główną jego przewagą jest dostęp do nabrzeża głębokowodnego, jedynego w Polsce zapewniającego strategiczne bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia w surowce takie jak węgiel. Nabrzeże jest w stanie obsługiwać statki powyżej 100 tyś. ton co daje nam możliwość stania się znaczącym graczem graczem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Centralnej i Wschodniej, m.in. na takich rynkach ja Czechy i Słowacja.