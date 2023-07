Jak wygląda Dworzec PKP w Gdańsku? Zobaczcie "przedpremierowe" zdjęcia z wyremontowanego dworca!

Otwarcie Dworca PKP w Gdańsku już 31 lipca!

W uroczystości wezmą udział m.in. Maciej Małecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Andrzej Bittel - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dariusz Drelich - wojewoda pomorski oraz Krzysztof Mamiński - prezes zarządu PKP S.A.

Prace przy Dworcu PKP rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku i pierwotnie planowano, że potrwają one do 2021 roku. Niestety, różnorodne wyzwania techniczne oraz niespodziewana pandemia koronawirusa przyczyniły się do znacznego opóźnienia realizacji tego przedsięwzięcia. Uroczyste otwarcie dworca zaplanowano na 31 lipca 2023 roku.

Głównym celem remontu było odmienienie zarówno samego budynku dworca, jak i jego najbliższego otoczenia, w tym również tunelu podziemnego. Przebudowa obejmowała szeroki zakres elementów, takich jak elewacja, wnętrze, dach, posadzka oraz stolarka okienna. Ponadto, aby przywrócić dawny blask dworcowi, odtworzono zniszczone witraże, a także zastosowano oświetlenie wzorowane na historycznym.