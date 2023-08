Jak wygląda kontrola zwolnień lekarskich? Rola pracodawców w zapobieganiu nadużyciom zwolnień. Jaka jest rola ZUS?

- Pracodawca, może kontrolować, czy jego pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie z powodu choroby lub sprawowania opieki i sprawdzić, czy nie pracuje on zarobkowo albo nie wykorzystuje go niezgodnie z jego celem - mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego. - W czasie zwolnienia pracownik powinien bowiem postępować w tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. A to wiąże się z wypełnianiem zaleceń lekarskich. Na zwolnieniu chory powinien podejmować tylko taką aktywność, która nie przeszkodzi w dochodzeniu do zdrowia. Pracownika można kontrolować zarówno wtedy, gdy lekarz zaznaczył na zwolnieniu „chory powinien leżeć”, jak i wtedy gdy zaznaczył „chory może chodzić”. W przypadku zwolnienia „na opiekę” dodatkowo sprawdza się, czy inni członkowie rodziny mogą podjąć się opieki. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat - dodał.