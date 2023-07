Zatrudniasz studenta? Zwróć na to uwagę. O czym pracodawca powinien pamiętać? ZUS podpowiada OPRAC.: SB

Wakacje to okazja, z której wielu studentów korzysta, żeby sobie dorobić. Przedsiębiorcy w takiej sytuacji chętnie proponują umowę zlecenie. - To dlatego, że do ukończenia 26. roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne - tłumaczy Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku.