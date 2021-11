Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku 2021 oświetlają tysiące świateł. Zdjęcia z drona

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku 2021 nocą. Zdjęcia z drona

Jarmark mobilizuje do spaceru nie tylko w dzień, ale także po zmroku, gdy stoiska oświetla tysiące świateł. Rozświetlają one m.in. stoiska, słynną karuzelę oraz choinki znajdujące się na terenie obiektu. Dowodem są zdjęcia z drona, które zapierają dech w piersi. Znajdziecie je w naszej galerii.

Kiedy jest czynny Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku?

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku jest czynny siedem dni w tygodniu. Od niedzieli do czwartku zakupy można zrobić w godzinach od 12:00 do 20:00. Od piątku do soboty stoiska są czynne godzinę dłużej i można je odwiedzić do godziny 21:00.