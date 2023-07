Jarmark św. Dominika nadchodzi. Część ulic w centrum Gdańska została wyłączona z ruchu

Utrudnienia w ruchu związane z jarmarkiem

Jarmark św. Dominika już wkrótce ponownie zawita do Gdańska. Będzie to 763. edycja imprezy, która w tym roku rozpocznie się 22 lipca. Wydarzenie będzie trwało aż do 13 sierpnia, a przygotowania do niego już się rozpoczęły.

Wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. Wyłączone z ruchu całkowicie, a miejscami częściowo zostały ulice Grobla III, Grobla IV, Grobla II, Grobla I, Targ Rybny, U Furty, Straganiarska, Garbary, Długi Targ, Długie Pobrzeże i Rybackie Pobrzeże, Szeroka, Kołodziejska, Św. Ducha, Tkacka, Pańska, Węglarska i Świętojańska. 29 lipca zamknięte zostanie Podwale Staromiejskie. Od 17 lipca spotka to także Szafarnie oraz Długie Ogrody. Wszystko to jest związane z montażem infrastruktury jarmarkowej, który będzie trwał do 20 lipca. Już dzień później będzie można zobaczyć tam wystawców.