Jesse Cook - gitarowy mistrz i król rumby powraca do Polski w maju 2024!

W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zagra Jesse Cook

Znany z eksperymentalnego podejścia do muzyki, Cook wciąż eksploruje nowe muzyczne krajobrazy. Jego projekt "Love in the Time of Covid" - seria solowych filmów na YouTube, gdzie prezentuje ulubione utwory, grając na wszystkich instrumentach i zajmując się produkcją, pokazuje jego niezwykłą kreatywność i zdolność do dotarcia do globalnej publiczności w nowy sposób.

Nie tylko muzyka Cooka, ale i jego osobiste zaangażowanie w tworzenie łączy kultury z całego świata, czyniąc z niego nie tylko wirtuoza gitary, ale również ambasadora kulturowego. Jego styl, mieszający flamenco z szerokim spektrum gatunków, od jazzu po zydeco i brazylijską sambę, świadczy o głębokim przekonaniu, że muzyka może łączyć ludzi ponad granicami.

