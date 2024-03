Jest reakcja po artykule "Dziennika Bałtyckiego". Znika wysypisko z ulicy Mylnej w Gdańsku. Nowy Port będzie czystszy

Sytuacja dotyczy zaśmieconej posesji w Nowym Porcie. To tutaj - jak opowiadał przewodniczący rady dzielnicy Łukasz Hamadyk - powstać ma jeden z obiecanych żłobków. Przy ulicy Mylnej i Strajku Dokerów zastaliśmy jednak wysypisko śmieci.

- Mylne były obietnice, które padały przy okazji tego terenu w poprzedniej kampanii wyborczej. Wtedy ówczesna WdG, dzisiaj część koalicji, zapowiadała, że w Nowym Porcie powstaną dwa żłobki. Lata minęły, nie powstał żaden żłobek, ale wróciła obietnica, tym razem już jednego żłobka - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" przewodniczący rady dzielnicy. - To jest teren miejski. Ściślej mówiąc, Gdańskie Nieruchomości powinny zająć się tym terenem, bo cały Nowy Port tonie w śmieciach w miejscach, które należą do miasta. To nie stało się wczoraj. To nie stało się miesiąc temu.