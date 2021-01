Jest zielone światło dla kontynuowania zajęć z edukacji seksualnej w gdańskich szkołach ponadpodstawowych

W 2020 roku zakończyła się realizacja dodatkowych zajęć z edukacji seksualnej w ramach programu Zdrovve Love w gdańskich szkołach ponadpodstawowych. Mogli na nie chodzić uczniowie pierwszych klas, których rodzice wyrazili na to zgodę. Mogli oni wybrać, w których zajęciach (poświęconych konkretnej tematyce) ich dzieci mogły uczestniczyć. Edukacja seksualna to jedna z trzech części gdańskiego programu wspierania zdrowia prokreacyjnego, popularnie zwanego programem in vitro. Składają się na niego również wsparcie do zabiegów oraz pomoc psychologiczna dla par.

Zajęcia odbywały się w kilku szkołach, za zgodą rodziców uczniów. Realizowała je Anna Michalska - pedagog i seksuolog. Rodzice mogli podjąć decyzję na temat zakresu wiedzy, który podczas zajęć ma być przekazywany ich dzieciom. Na program składa się 8 modułów i to rodzice decydowali, które mają być przekazywane ich dzieciom w ramach zajęć.