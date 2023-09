Jezdnia na obwodnicy Trójmiasta w okolicach Szadółek uszkodzona. Na naprawę możemy poczekać 2 miesiące

Uszkodzenie jezdni na obwodnicy Trójmiasta na wysokości budowy spalarni odpadów w Szadółkach zostało zauważone przez pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku podczas jednego z codziennych objazdów drogowych.

- Nasze służby utrzymaniowe stwierdziły uskok nawierzchni w miejscu, gdzie fragment drogi został przekazany wykonawcy, czyli GPEC do wykonania przecisku pod tą drogą pod rurę ciepłowniczą - informuje Andrzej Szyler, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w GDDKiA w Gdańsku. - Po stwierdzeniu tego faktu odbyły się oględziny i w ramach tych oględzin skierowaliśmy pismo do firmy GPEC, w którym wskazaliśmy, że takie zdarzenie miało miejsce i że jest tam drobny uskok i wzywamy go po pierwsze do stałego monitoringu, a po drugie do usunięcia tej usterki.