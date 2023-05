Juwenalia Gdańskie 2023. Tak wyglądało święto studentów! Rozmowy z uczestnikami, relacja [WIDEO]

Juwenalia Gdańskie 2023 - działo się!

Juwenalia Gdańskie to jedna z największych tego typu imprez w kraju. Zarówno w piątek (19 maja) jak i w sobotę (20 maja) na terenie imprezy pojawił się tłum młodych ludzi, którzy przyszli wysłuchać koncertów swoich ulubionych wykonawców. A było na co czekać! Tegoroczny line up prezentował się naprawdę imponująco.

19 maja wystąpili: