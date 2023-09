Kacper Płażyński kwestionuje działania Aleksandry Dulkiewicz w kontekście bezpieczeństwa narodowego

Kacper Płażyński przekazał, że w poniedziałek rano, skierował do władz Gdańska pismo, w którym pyta m.in. na czym polegało wsparcie dla Grupy Granica i jaka była wartość tego wsparcia oraz czy aktualnie władze Gdańska wspierają aktywistów na granicy polsko-białoruskiej.

Kacper Płażyński zwrócił uwagę, że Aleksandra Dulkiewicz jest w stowarzyszeniu samorządowców "Tak dla Polski!", a samorządowcy, jak np. prezydent Sopotu Jacek Karnowski, startują z list KO do parlamentu. Jego zdaniem nie jest przypadkiem, że władze Gdańska wspierają Grupę Granica.

- Jak państwo wiecie jesteśmy w okresie wyborczym, pani Dulkiewicz jest w stowarzyszeniu "Tak dla Polski!", ci samorządowcy startują z list KO np. Jacek Karnowski. Wydaję mi się, że to nie jest przypadek, że władze Gdańska postanowiły wspierać finansowo Grupę Granica. A sama wspomniana grupa otwarcie mówiła, że mur na granicy jest narzędziem do łamania kości, a samych polskich strażników porównywali do morderców - dodał Płażyński.