Kandydaci na prezydenta Gdańska. Tomasz Rakowski: To miasto dało mi wszystko. Teraz chcę dać coś od siebie

Kontynuujemy nasz cykl, w którym pytamy kandydatów na prezydentów i burmistrzów pomorskich miast o to, dlaczego zdecydowali się kandydować. W poprzednim tekście na to pytanie odpowiedziała ubiegająca się o reelekcję Aleksandra Dulkiewicz. Dzisiaj prezentujemy natomiast odpowiedź kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska - Tomasza Rakowskiego.

Dlaczego Pan/Pani kandyduje? To jedno z najważniejszych pytań, które uznaliśmy za warte zadania pomorskim kandydatom. W odpowiedzi możemy znaleźć nie tylko przyczyny startu w wyborach, ale też motywacje, jakie stoją za ich programami. ZOBACZ TAKŻE: Kandydaci na prezydenta Gdyni. Wojciech Szczurek: „Moja nadchodząca kadencja będzie najlepszą ze wszystkich dotychczasowych” Dostaliśmy odpowiedzi od wszystkich siedmiu kandydatów na prezydenta Gdańska. Będziemy je publikować na naszej stronie internetowej. Jednym z nich jest Tomasz Rakowski, który kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Co zmotywowało go do ubiegania się o urząd prezydenta Gdańska?

- Kandyduję na urząd prezydenta miasta Gdańska, gdyż jestem głęboko przekonany o tym, że Gdańsk potrzebuje zmiany, że Gdańsk potrzebuje przede wszystkim prezydenta-gospodarza, prezydenta-menadżera, a nie prezydenta-polityka. Jestem inżynierem po Politechnice Gdańskiej, skończyłem dwa kierunki, tj. informatykę oraz zarządzanie i ekonomię, na ostatnim roku studiów założyłem firmę IT, która działa już 18 lat - opowiada kandydat PiS.

Mam bardzo duże doświadczenie związane z zarządzaniem, a także zdroworozsądkowe podejście do problemów. Jest to ważne, bo miasto Gdańsk mierzy się z wieloma wyzwaniami oraz jest targane mnóstwem problemów. I albo się tych zagadnień w ogóle nie podnosi (np.: korki) albo realizuje w sposób nie do końca optymalny (np.: system Fala). ZOBACZ TAKŻE: Zazgrzytało w Trzeciej Drodze. PSL poparło Aleksandrę Dulkiewicz w Gdańsku - W mieście nie powinno być polityki, powinno być nastawienie na ludzi, na rozwiązywanie problemów oraz na wykorzystywanie szans i potencjału. Dlatego zdecydowałem się startować, bo wiem, że będę prezydentem, który będzie stawiał ludzi na pierwszym miejscu. To ma też odbicie w moim programie, gdyż moje propozycje są odpowiedzią na realne problemy - podkreśla Tomasz Rakowski.

Ponieważ wywodzę się ze świata biznesu, wiem, co to znaczy być odpowiedzialnym za decyzje, ludzi, a w końcu za pieniądze. To ważne kwalifikacje dla kogoś, kto ubiega się o najwyższy urząd w mieście.

Ponieważ wywodzę się ze świata biznesu, wiem, co to znaczy być odpowiedzialnym za decyzje, ludzi, a w końcu za pieniądze. To ważne kwalifikacje dla kogoś, kto ubiega się o najwyższy urząd w mieście.

- Ponadto, doświadczenie biznesowe wykształciło we mnie umiejętność, którą jest skuteczne podejście do rozwiązywania problemów. Jeśli jest jakiś problem, to szukamy jego rozwiązania, po prostu, po inżyniersku, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. I tak będę postępował jako prezydent i takimi ludźmi będę się otaczał. ZOBACZ TAKŻE: Kandydat PiS na prezydenta Gdańska o braku możliwości organizacji spotkań w szkołach. „To jawna dyskryminacja" Gwarantuję, że efekty takiej polityki i takiego modelu zarządzania miastem przyniosą realne i zauważalne zmiany na plus w ciągu kilku miesięcy. Mam 42 lata, od urodzenia mieszkam w Gdańsku, alegorycznie mogę rzec, że to miasto dało mi wykształcenie, możliwości, wszystko co mam. Teraz ja chcę dać coś od siebie. Wybory samorządowe będą miały miejsce 7 kwietnia 2024 roku.

