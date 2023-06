Kiedy mecze Arki Gdynia z Lechią Gdańsk w rozgrywkach Fortuny I Ligi? Najpierw derby Trójmiasta odbędą się w Gdyni

Nowy sezon ligowy piłkarze Arki zaczną u siebie, a do Gdyni przyjedzie jeden z faworytów do awansu, czyli Bruk-Bet Termalica Nieciecza (22/23.07). W drugiej kolejce żółto-niebiescy zagrają w Łęcznej z Górnikiem, a następnie podejmą w bardzo ciekawie zapowiadającym się meczu zespół Polonii Warszawa.

Lechia Gdańsk nadal będzie grać na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Klub, po spadku z PKO Ekstraklasy, prowadził rozmowy z operatorem stadionu i wreszcie udało się osiągnąć porozumienie.…

Lechia Gdańsk z kolei na inaugurację sezonu wybierze się do Głogowa na mecz z Chrobrym. Potem do Gdańska przyjdzie Motor Lublin (29/30.07), a w trzeciej kolejce biało-zieloni zagrają z innym spadkowiczem z PKO Ekstraklasy, czyli w Płocku z zespołem Wisły. Pierwsze spotkanie derbowe Arki z Lechią w Gdyni odbędzie się w terminie 25.26.11, a rewanż na obiekcie Polsat Plus Arena Gdańsk 18/19.05 przyszłego roku.