Kierowca wjechał autem w drzewo na ul. Jelitkowskiej w Gdańsku. Był pijany. Miał 3,5 promila alkoholu

Do zdarzenia doszło przed godziną 20 we wtorek 28.04.2020 roku na ul. Jelitkowskiej w Gdańsku. Do policjantów z „drogówki” trafił sygnał o nietrzeźwym kierowcy, który stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Zawiadomienie potwierdziło się.

- Nieopodal uszkodzonego samochodu marki peugeot, znaleźli leżącego pijanego mężczyznę, który według świadków miał kierować autem. Podczas interwencji policjanci ustalili, że sprawcą kolizji jest 41-letni mieszkaniec Gdańska, który miał w wydychanym powietrzu 3,5 promila alkoholu – relacjonuje st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. - Z relacji świadków funkcjonariusze dowiedzieli się, że mężczyzna, jadąc ulicą Jelitkowską w kierunku ul. Pomorskiej, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, przejechał przez pas zieleni, chodnik i uderzył w drzewo – dodaje.