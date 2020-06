Kino samochodowe przy Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu zacznie działać w czerwcowy długi weekend (11-14.06.2020)

Filmem otwarcia będzie nagrodzony na festiwalu Tribeca głośny obraz Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter" , który przed zamknięciem kin był obecny na ekranach zaledwie kilka dni. W kolejnych dniach zaprezentowane będą takie filmy jak "Dżentelmeni", "Jak zostałem gangsterem", "Psy 3", "1917", "Parasite" czy "W lesie dziś nie zaśnie nikt" – który w obliczu epidemii trafił bezpośrednio na platformę Netflix , choć jego premiera kinowa zaplanowana była na 13 marca . W repertuarze znajdą się również pozycje kina familijnego. Od poniedziałku do czwartku organizatorzy zapraszają na jeden, a w weekendy – na dwa pokazy pod chmurką.

- Filmowa rozrywka może dostarczyć przyjemności tylko wtedy, gdy jest bezpieczna dla naszych Widzów - mówi Radek Tomasik, współwłaściciel Ferment Kolektiv. - Od początku epidemii promujemy ideę kina samochodowego jako miejsca, nomen omen, auto-izolacji. Bezkontaktowa obsługa i bezdotykowy proces zakupowy czynią z kina samochodowego najbezpieczniejsze miejsce rozrywki. Mimo kolejnych etapów odmrażania życia społecznego, staramy się pamiętać o tym, co najważniejsze - zdrowiu i bezpieczeństwie uczestników - dodaje.

Idea kina samochodowego przywędrowała do Polski z Zachodu. Podczas kwarantanny parkingi w Niemczech, Skandynawii czy Czechach były szczelnie wypełniane przez fanów kina.

- Sytuacja w Polsce jest już nieco inna. Obserwujemy duże rozluźnienie i cieszy fakt, że kina stacjonarne znów będą otwarte. Natomiast istnieje grupa widzów, która chętniej wybierze się do kina samochodowego niż do zamkniętego pomieszczenia. Szczególnie w tak malowniczym otoczeniu jakie gwarantuje sąsiadująca niemal z morską plażą Ergo Arena. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce i liczymy, że Samochodowe Kino Ferment będzie atrakcyjnym przystankiem również dla turystów odwiedzających Trójmiasto - mówi Radek Tomasik.