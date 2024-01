Wysyp nowości na początek roku. Na co warto iść do kina z początkiem 2024 roku. Priscilla, Biedne istoty, Kos

Styczeń i luty w kinie. Same głośne nowości

Jak zwykle początek roku przynosi mnóstwo premier. To także intensywny i fascynujący czas dla kinomaniaków w związku ze zbliżającymi się Oscarami. Do najciekawszych obecnie filmów kinowych należą takie tytuły jak:

Biedne istoty w kinach. Kontrowersja na wielkim ekranie

"Biedne istoty" Yórgosa Lánthimosa okazał się czarnym koniem tegorocznego wyścigu po Oscara. Podejmuje między innymi temat nierówności płciowych oraz roli kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, przez co wydaje się zastąpić w tym temacie głośną "Barbie". To film o wiele bardziej artystyczny w wyrazie i nieco mniej oczywisty w przekazie, stąd być może większe zainteresowanie Akademii.

O tym filmie jest i będzie głośno, więc z pewnością warto go obejrzeć i warto zrobić to w kinie. Specyficzna dla Lánthimosa forma, kolory i efekty, które obserwujemy na ekranie w połączeniu z eksperymentalną muzyką zdecydowanie zasługują na seans w jak najlepszych jakościowo warunkach.

Priscilla w kinach - Sofia Coppola pozostaje w formie

"Priscilla" to dokładne przeciwieństwo "Elvisa" - filmu z 2022 roku z Austinem Butlerem w roli głównej. Jest to produkcja delikatna w wyrazie, o wiele mniej wystawna i ekstrawagancka, choć w formie charakterystyczna dla reżyserki. Priscilla po pokazach przedpremierowych zdaje się podobać publiczności bardziej, niż krytykom. Film wart zobaczenia, choć niekoniecznie w kinie.

Kino dziecięce 2024 zawodzi i zachwyca jednocześnie

"Akademia Pana Kleksa" to hucznie zapowiadany projekt Macieja Kawulskiego. Jak się okazuje, było to wiele hałasu o nic bo krytycy nie mają litości dla najnowszej polskiej produkcji dla dzieci. Warto w tym całym hałasie jednak pamiętać, że krytycy to nie dzieci, a to właśnie do nich w zamyśle kierowany ma być "Kleks".