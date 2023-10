KO podsumowało wybory na Pomorzu. Europejski kurs, zmiany w Sopocie i wygrana Anny Górskiej

Pomaska: Polska wróciła na europejski kurs

Podczas konferencji prasowej przed Manhattanem wypowiadały się m.in. Agnieszka Pomaska oraz Barbara Nowacka , które z numerem 1 na listach z okręgów 25 i 26, dostały się do Sejmu. Na spotkaniu był także obecny prezydent Sopotu, Jacek Karnowski .

Wygrana Anny Górskiej w wyborach do Senatu

Podczas konferencji podkreślono również sukces paktu senackiego, który zgarnął wszystkie mandaty do Senatu na Pomorzu. Wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej obecna była także największa niespodzianka tego wyścigu - Anna Górska z Nowej Lewicy. W jej szanse w starciu z Dariuszem Drelichem z Prawa i Sprawiedliwości, wojewodą pomorskim, znaczna część komentatorów wątpiła, chociaż o jej zwycięstwie przekonany był Marek Rutka, poseł Lewicy z Gdyni. Rywalizacja odbywała się na terenie powiatów kaszubskich (okręg nr 63) uchodzących za konserwatywne.

- Wciąż jestem na zmianę: wzruszona, dumna, poruszona. Bardzo dziękuję wszystkim, prawie 90 tysiącom osób, które oddały na mnie głos. Wybory zawsze są trudne. Ja od początku kampanii mówiłam, że nie ma łatwych okręgów, ale rzeczywiście akurat w tym była pewna trudność - mówiła Anna Górska. Zapowiedziała także, że w środę będzie odwiedzać Kartuzy. - Pojawiają się różne plotki, że się różnimy i te różnice mogą uniemożliwić stworzenie nowego rządu. Proszę w to nie wierzyć - apelowała senatorka.

Przemeblowania w Sopocie

Na spotkaniu obecny były już - od momentu zakończenia wyborów - prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, który wkrótce zostanie posłem. Odniósł się on do swojego następcy, wskazując pół żartem swoją wiceprezydent, Magdalenę Czarzyńską-Jachim. W tym momencie Sopotem rządzi sekretarz miasta, Wojciech Zemła, a do czasu wyborów samorządowych władzę w mieście będzie pełnić komisarz, które zaproponuje wojewoda.