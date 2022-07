Kochasz kibicować? Weź udział w konkursie. Do wygrania gadżety z autografami polskich sportowców!

Sport to emocje, a te emocje tworzą ludzie, którzy kibicują i wspierają swoich idoli. To działa też w drugą stronę. To dzięki sportowcom i ich osiągnięciom chętniej zaczynamy interesować się daną dyscypliną. Z czasem sami nawet zapisujemy się na zajęcia, żeby zadbać o własne zdrowie. Jeśli kochasz wspierać "swoich", weź udział w specjalnym konkursie. Do zgarnięcia są bezcenne dla każdego kibica gadżety: koszulki z podpisem Huberta Hurkacza oraz reprezentacji Polski w piłce nożnej z autografami czołowych zawodników, plastrony narciarskie z sygnaturami kadry skoczków i charakterystyczne czapeczki Kajetana Kajetanowicza z jego podpisem.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Odpowiedź jest bardzo prosta - wystarczy nadesłać wyraziste zdjęcie, pokazujące jak kibicujecie polskim sportowcom. Z nadesłanych zgłoszeń jury konkursowe wybierze najlepszych 15 zdjęć, których autorzy zostaną nagrodzeni zestawami kibica Kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie, nie ma znaczenia – kibicujecie przed telewizorem, w pubie czy na zawodach sportowych, macie równe szanse na zdobycie nagród.