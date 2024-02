Kodeks drogowy 2024. Niezapięte pasy. Kto płaci mandat? Nie zawsze kierowca

Mandat za niezapięte pasy

Jeśli pasażer nie zapiął pasów, wtedy mandat zapłaci zarówno pasażer, jak i kierujący pojazdem! Mandat w takiej sytuacji to 100 zł, a dodatkowo kierowca otrzyma 5 punktów karnych. Jeśli pasażerów przewożonych bez zapiętych pasów będzie więcej niż jeden, liczba punktów wyniesie aż 8.

Recydywiści to określenie, które zazwyczaj kojarzy się z osobami popełniającymi najcięższe przestępstwa. Tymczasowym za recydywistę można uznać kierowcę, który nagminnie łamie przepisy ruchu…

Jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa w samochodzie?

Prawidłowo zapięte pasy powinny płasko przylegać do ciała. Pas biodrowy ma opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha. Pas piersiowy powinien przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia. W tym celu kierowca powinien dopasować górny punkt mocowania pasów bezpieczeństwa (na bocznym słupku).