Kolejny pociąg z uchodźcami z Ukrainy przyjechał z Przemyśla do Gdyni. Przyjechało ok. 270 osób, połowa to dzieci

Linki do wpłat pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Jeżeli mimo to, nie uważasz ich za bezpieczne, z całą pewnością możesz wpłacić pieniądze na polskie zbiórki takie jak Pomagam.pl, Zrzutka.pl czy Polska Akcja Humanitarna.

⛔️ Przed wpłaceniem pieniędzy, upewnij się, że wpłacasz na konto prawdziwej fundacji. Tego typu sytuacje są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Obserwujcie Niebezpiecznik, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak - tam napewno znajdą się ostrzeżenia przed fałszywymi zbiórkami.

Niniejsza witryna zawiera łącza do witryn innych podmiotów, ale nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią stron, do których prowadzą odnośniki, aby mieć pewność co do tego, co będą one robić z Twoimi pieniędzmi.mogadishustore.pl