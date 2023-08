Koncert Bardów Wolności w sali BHP. Darmowe występy z okazji rocznic sierpniowych

W zeszłym roku Młodzi Dla Polski Trójmiasto uhonorowali koncertem pieśni Jacka Kaczmarskiego rocznicę 65-tych urodzin artysty oraz 42 rocznicę porozumień sierpniowych. Jak organizatorzy sami przyznają, pragnęli uzupełnić pewną lukę obchodów sierpniowych.

- Ku naszemu zdziwieniu, tak ważna rocznica historyczna nie ma swojego stałego wydarzenia kulturalnego jej poświęconego. Obchody 40 rocznicy w 2020 r. zorganizowane przez TVP natchnęły nas do organizacji corocznych koncertów z tej okazji. Zeszły rok pokazał, że wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem, więc w tym roku chcemy kontynuować to dzieło w trochę innej formie. A za rok, chcemy zrobić jeszcze większe wydarzenie w otwartej przestrzeni, a z kolei za dwa lata mamy zamiar sprowadzić z tej okazji zagranicznego wykonawcę. Dlaczego? Bo właśnie to my – pokolenie dzisiejszych 30 latków jesteśmy tym pokoleniem, które jako pierwsze żyje od początku w wolnej Polsce. Nie byłoby tego bez tych, którzy zjednoczyli się w oddolnym ruchu i doprowadzili najpierw do powstania Solidarności, potem wytrwali w stanie wojennym, aż w końcu w ’89 doprowadzili do częściowo wolnych wyborów. Oddajemy im wdzięczność. – mówi Marek Dudziński, prezes zarządu Młodzi dla Polski Trójmiasto, pomysłodawca i inicjator koncertu.