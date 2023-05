Koncert laureatów II Regionalnego Konkursu Jawor w Państwowej Szkole Muzycznej w Kościerzynie ZDJĘCIA

W kategorii „Rękodzieło i sztuka ludowa” zwyciężył Jan Drzeżdżon ze Starzyna. Wyróżnienia trafiły do Janiny Dylewskiej, a także Marty Osińskiej.

Pośmiertnie doceniono Leszka Baczkowskiego, który promował gminę Kaliska i region Kociewia poprzez swoją twórczość rzeźbiarską.

- Udowadniamy tym wielkim przedsięwzięciem jakim jest „Jawor – u źródeł kultury”, że kultura ludowa i sztuka ludowa mogą i muszą być kulturą wysoką. To jest potrzebne polskiej tożsamości i o polskiej tożsamości zaświadcza. Gdybyśmy tego nie robili, gdyby nie było „Jawora” w tak znakomitym wydaniu, to nasza kondycja narodowa by karlała - stwierdził Szymon Giżyński, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.