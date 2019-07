Koncert Scorpions w Ergo Arenie w Gdańsku 23 lipca 2019 roku. Legendy rocka wciąż zachwycają energią! [zdjęcia]

Potem była pora na popis trzech młodszych członków grupy, w tym polskiego basisty Pawła Mąciwody, weterani, Klaus i gitarzysta Rudolf Shenker mieli chwilę oddechu. Po powrocie znów ballady, w tym "Send me and Angel" z chóralnym śpiewem publiczności w refrenie.

Po ostrej pierwszej części złożonej z klasycznych numerów przeszliśmy w strefę ballady. To właśnie takie kompozycje przyniosły zespołowi masową popularność w latach 80-tych.

Na legendarnym "Wind of Change" wspólny śpiew jeszcze głośniejszy. I powrót do ostrego rocka. Koncert wszedł w kulminacyjną fazę.

Po długim solo perkusisty znów garść klasyków, m.in "Blackout". Bardzo głośno, ostro, gitarowo. Tak zbliżyliśmy się do końca. Na bis romantyczna ballada "Still Loving You" i wielki aplauz.

Koniec koncertu w łunie ze smartfonów na trybunach i płycie areny!