Koncert Ślepcy w sali BHP w Gdańsku. Wybrzmieli Herbert i Gintrowski

Ślepcy w Gdańsku. Gintrowski i Herbert uhonorowani

Szkielet koncertu stanowią m.in. utwory: „Astrolog”, „Barbarzyńcy”, „Wróżba”, „Odpowiedź”, „Potęga smaku”, „A my nie chcemy”, „Autoportret Witkacego”, „Kataryniarz”, „Cesarz”, „Przesłuchanie anioła”, „Ja”, „Gdy tak siedzimy”, „Karol Levittoux”.

„ŚLEPCY” to poetycko-muzyczna podróż po zakamarkach jaźni, meandrach losu i przeznaczenia, rozterkach tkwiących gdzieś pomiędzy herbertowskimi "chrząstkami duszy i włóknami sumienia". Podróż osadzona między rozdarciem i ciszą, ułomnością i tym co doskonałe, prawdziwym Człowieczeństwem i kompletnym jego brakiem, "we wnętrzu gdzie się toczy wspomnienie i krew w sztolniach studniach komorach pełnych ciemnych imion".”