Koncert Slipknota w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu się nie odbędzie. Zespół przekłada plany koncertowe. Mieli zarać 3.08.2020 r.

W chwili obecnej trwają prace nad ustaleniem nowego terminu występu grupy w gdańsko-sopockiej ERGO ARENA – informuje Mystic Coalition . – Posiadane bilety na koncert będą honorowane w nowym terminie wydarzenia, a jego datę postaramy się podać jak najszybciej. Zachęcamy do zatrzymania zakupionych wejściówek do podania kolejnych informacji – dodaje.

Slipknot miał po pięciu latach powrócić do Trójmiasta w ramach promocji albumu „We Are Not Your Kind”. Płyta ukazała się 9 sierpnia ubiegłego roku nakładem wytwórni Roadrunner Records. Koncert miał otworzyć ukraiński zespół Jinjer, który wystąpił już kiedyś w Gdańsku przed grupą Arch Enemy.