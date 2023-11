Koncerty w Gdańsku w listopadzie. Mery Spolsky, Sławek Uniatowski, Inside Seaside Festival. Koncerty listopad 2023

Kalendarz koncertów w Gdańsku w listopadzie

Przed nami sporo koncertów popularnych radiowych artystów, jak również tych bardziej niszowych i alternatywnych. Do tego oczywiście kilka specjalnych show z cyklu "Tribute to..." oraz koncerty muzyki filmowej. A wisienką na torcie będzie debiutujący Inside Seaside Festival, na którym pojawią się międzynarodowe gwiazdy muzyki. Jest w czym wybierać!

Inside Seaside Festival - artyści, bilety

11 i 12 listopada w Gdańsku na 3 scenach wystąpi 30 artystów z Polski i zagranicy. Dzięki zamkniętej przestrzeni pod dachem nie trzeba będzie przejmować się warunkami pogodowymi. Hala AmberExpo może pomieścić aż 15 tysięcy osób. To idealne miejsce do spędzenia czasu ze znajomymi. Tak zapowiada się pierwsza edycja Inside Seaside w Gdańsku.

Sarsa w Gdańsku

Mietek Szcześniak i Krzysztof Herdzin Trio - Jazz w Starym Maneżu

Mery Spolsky w Gdańsku 2023

- Przygotujcie się na basy, które przyśpieszą Wasze tętno i elektroniczne rytmy, które nie pozwolą Wam ustać w miejscu - zapowiada organizator - Ta trasa jest o tańcu do utraty tchu, odwadze w wyrażaniu siebie i pozbyciu się ograniczeń. Twórczość Mery Spolsky to jednak znacznie więcej niż dobra zabawa. Artystka jak zwykle ma coś do powiedzenia. Tym razem przygląda się tematom dotyczącym seksualności, ciałopozytywności, wstydu, relacji, oczekiwań wobec kobiet i daje temu bezkompromisowy wyraz w swoich tekstach.

Led-Zeppelin Show w Gdańsku

Sobota, 18 listopada

Stary Maneż

Zeppelinians - Tribute Band

Zeppelinians to zespół, który powstał z miłości do muzyki LED ZEPPELIN. Założony w 2016 roku przez fanów oraz profesjonalnych muzyków mieszkających w Trójmieście. To czterech wyśmienitych instrumentalistów, oraz zjawiskowy wokalista, którym jest Maksymilian Kwapień (finalista 9 edycji The Voice of Poland). Mają na koncie występy w Polsce, jak i za granicą.