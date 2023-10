Konfederacja. Michał Urbaniak o exit poll: Wierzę, że to przetrwamy

Wstępne sondaże sugerują, że Konfederacja osiągnęła słabszy wynik niż wcześniej przewidywano. Ugrupowanie zanotowało 6,2 procent w exit poll. O komentarz ws. tego wyniku poprosiliśmy posła Michała Urbaniaka, który kandydował z okręgu gdańskiego.

- Exit poll nie jest dla nas zadowalające. Widzieliśmy dwa sondaże - jeden z IPSOS, który daje nam 6,2 procent i drugi 7,7 z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Trudno powiedzieć, co jest prawdą. Czekamy na oficjalne wyniki. Czekamy na to, co się wydarzy. Jeśli 6,2 będzie najbliższe prawdzie, to znaczy, że prawdopodobnie wzrosła nam liczba wyborców jako Konfederacji. To jest dobra wiadomość - mówi Michał Urbaniak, kandydat nr 1 z listy Konfederacji w okręgu gdańskim. - Będzie to pewnie oznaczać jednak mniejszą reprezentację Konfederacji w Sejmie. Z tym będziemy musieli sobie poradzić jako środowisko polityczne. Nie będzie to dla nas łatwe, ale przechodziliśmy już kilka kryzysów i wierzę, że to przetrwamy i że będziemy dalej mogli przekonywać Polaków do siebie, że Polacy będą bardziej przychylni przyszłości do programu Konfederacji, żeby budować państwo nowoczesne w formie i tradycyjne w treści.