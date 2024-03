Konfiskata samochodu 2024. Jakie opłaty poniesie kierowca, któremu skonfiskowano samochód?

Konfiskata samochodu 2024. Kto straci samochód?

Przepadek pojazdu mechanicznego będzie orzekany, jeżeli kierujący pojazd mechaniczny jest pod wpływem alkoholu, a zawartość alkoholu w jego organizmie jest wyższa niż 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu lub 1,5 promila we krwi. W przypadku kierującego pojazd mechaniczny, który spowodował wypadek, sąd orzeknieprzepadek pojazdu mechanicznego, jeżeli zawartość alkoholu w jego organizmie jest niższa niż 0,50 mg/dm3 w wydychanym powietrzu lub 1 promil we krwi, a jeżeli te wartości są przekroczone to sąd orzeka taki przepadek. Auto stracimy także w warunkach recydywy - kiedy pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila), kierowca zostanie zatrzymany w okresie krótszym niż 24 miesiące od popełnienia identycznego przestępstwa.