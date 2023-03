Konkurs Miss Województwa Pomorskiego coraz bliżej finału. Zobacz, kto powalczy o tytuł najpiękniejszej na Pomorzu ZDJĘCIA

Finał konkursu Miss Woj. Pomorskiego 2023

Organizatorzy wydarzenia systematycznie wprowadzają uzasadnione innowacje, prowadzą aktywną działalność charytatywną, rozbudowują formę samego konkursu oraz dbają o jego nienaganny przebieg. Wszystko to wpływa na stabilny rozwój i silną pozycję konkursu.

Wybory są promocją województwa pomorskiego. Kandydatki do tytułu najpiękniejszej mieszkanki Pomorza dbają także o wizerunek i promocję firm partnerskich. Konkurs zwieńczy gala finałowa, na której zostanie wybrana najpiękniejsza mieszkanka Pomorza. Odbędzie się ona już 16 kwietnia 2023 roku w Hotelu SPA Faltom.

Konkurs Miss Województwa Pomorskiego jest wydarzeniem, którego zadaniem jest wniesienie świeżości i nowej jakości w wizerunek lokalnych konkursów piękności. Wybory te pełnią funkcję pełnoprawnych eliminacji do najbardziej prestiżowego ogólnopolskiego Konkursu Piękna "Polska Miss".

Póki co, w Hotelu SPA Faltom odbył się półfinał, podczas którego wybrano ścisłą czołówkę. To właśnie te panie trafiły do dalszego etapu konkursu i będą walczyć w finale o tytuł najpiękniejszej na Pomorzu.