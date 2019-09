Konkurs "Zdjęcie na kalendarz 2020". Pokaż piękno Pomorza. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Pokaż swoją miejscowość i powiat na zdjęciu. Jest szansa, że trafi ono do wyjątkowego kalendarza na 2020 rok, który dołączony będzie do papierowego wydania tygodnika, ukazującego się w Twoim powiecie! Na Wasze fotografie czekamy już od dziś do 29 listopada!

Ruszył konkurs na zdjęcia do powiatowych kalendarzy, dołączanych w grudniu do papierowego wydania lokalnych tygodników i "Dziennika Bałtyckiego". Kliknij i ZGŁOŚ zdjęcie do kalendarza Szukamy zdjęć z każdej pory roku! Chcemy, aby pokazały one powiaty Pomorza z najciekawszej strony. Chcemy pokazać piękno Pomorza w różnych odsłonach i porach roku. Dlatego zapraszamy do przesyłania zdjęć wiosennych, letnich, jesiennych i zimowych. Razem stwórzmy kalendarz na 12 miesięcy roku! Zdjęcia do konkursu powinny mieć orientację poziomą - proporcja: 3:2. Nie powinni też zawierać danych autora na zdjęciu, bez wyraźnej ingerencji graficznej. Dopuszczalna jest jedynie korekcja polepszająca jakość zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie. Ocenia komisja konkursowa Wyboru zdjęć do poszczególnych kalendarzy powiatowych dokona komisja konkursowa. Nagrodzone zdjęcia trafią do wyjątkowych kalendarzy, wydawanych razem z lokalnymi tygodnikami i papierowym "Dziennikiem Bałtyckim". Nagrody dla wyróżnionych! Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć z całego województwa, komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze. Ich autorzy w nagrodę otrzymają voucher na trzydniowy pobyt (dwa noclegi) dla dwóch osób w hotelu z pakietem SPA w dowolnie wybranym terminie do 20 czerwca 2020 r. - poza okresem świątecznym, sylwestrem i majówką. Kalendarze zostaną dołączone do „Dziennika Bałtyckiego" w grudniu 2019 roku. O terminie będziemy informować na naszych stronach REGULAMIN KONKURSU "Zdjęcie na kalendarz"