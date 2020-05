Koronawirus. Invicta za darmo przebada medyków na koronawirusa. Wszystko w ramach akcji "Tydzień dla medyka"

W Polsce niemal każdego dnia rośnie liczba wykonywanych testów diagnostycznych na obecność koronawirusa. Pod koniec ubiegłego tygodnia został przekroczony pułap 30 tys. testów w ciągu doby. Cały czas nie zmienia się jednak fakt, że epidemia w naszym kraju ciągle się rozwija, a przedstawiciele zawodów medycznych stanowią najważniejszy element walki z koronawirusem.

O ile dostępność do testów zwłaszcza w szpitalach nie jest ograniczana, to pracownicy mniejszych ośrodków czy przychodni nie mają już tak komfortowej sytuacji. Dlatego do końca tego tygodni każdy pracownik sektora medycznego może darmowo wykonać badanie w ramach akcji "Tydzień dla Medyka", której pomysłodawcą i realizatorem jest Invicta.