Koronawirus. Kiedy szczyt epidemii? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć szczyt zachorowań i koniec epidemii? Jest wiele scenariuszy i prognoz

Po rozpoznaniu w Polsce pierwszego pacjenta zainfekowanego koronawirusem, ruszyły domysły jak szybko osiągniemy szczyt epidemii i kiedy będziemy mogli odetchnąć - widząc, że liczba nowych zakażeń stopniowo ulega redukcji. Dla przeciętnego obywatela, który spisuje sobie liczby nowych przypadków w kalendarzu, sytuacja może wydawać się co najmniej niejasna. Od początku kwietnia w Polsce dzienna liczba nowych zakażonych waha się od 200 do mniej więcej 500 przypadków i nie ma co mówić o znaczącym trendzie.

Co ciekawe, kilka tygodni temu obserwowaliśmy drastyczne wzrosty zachorowań w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Obecnie wszyscy wskazują, że sytuacja ulega tam poprawie, a Austriacy czy Czesi odliczają dni do kolejnych etapów luzowania gospodarki.

Tymczasem w Polsce, choć nie mamy do czynienia z tak silną dynamiką rozprzestrzeniania się epidemii, to o wyrokowaniu szczytu czy spowolnienia epidemii nie ma raczej mowy.