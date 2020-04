Koronawirus na Pomorzu. Jak segregować śmieci na kwarantannie oraz co robić z jednorazowymi maseczkami i rękawicami?

Zużyte maseczki, rękawiczki od zdrowych mieszkańców

Odpady typu jednorazowe rękawiczki, chusteczki czy maseczki ochronne, które wyrzucają mieszkańcy, w tym osoby w czasowej kwarantannie, należy umieszczać w pojemnikach na odpady resztkowe (pojemniki szare lub czarne). Rekomendujemy zbieranie ich w osobnych woreczkach foliowych lub jednorazowych reklamówkach, a następnie zawiązywanie woreczka i wrzucanie do domowego pojemnika na odpady resztkowe.

Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać takich odpadów do pojemników na surowce wtórne (rękawiczki, maseczki) czy bio (chusteczki).

Odpady od osób zdrowych, przebywających w domowej kwarantannie

Odpady bytowe, które wyrzucają mieszkańcy, również ci, którzy przebywają w czasowej kwarantannie, np. po przekroczeniu granicy kraju, należy segregować na dotychczasowych zasadach (pięć pojemników).

Zużyte maseczki i rękawiczki podczas zakupów czy w pracy

Jednorazowe maseczki, rękawiczki, chusteczki, przebywając w przestrzeni publicznej (np. przy okazji wyjścia do pracy czy na zakupy), należy wyrzucać do pojemników na odpady resztkowe, jeśli w danym miejscu (np. markecie) jest prowadzona segregacja pięciopojemnikowa. Jeśli jesteśmy w miejscu gdzie nie ma takiej możliwości to wspomniane odpady wyrzucamy do zwykłych koszy ulicznych, które z definicji są na odpady zmieszane. Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać takich odpadów do pojemników na surowce wtórne czy bio.