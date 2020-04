Koronawirus. W Gdańsku nałożono pierwsze kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Otwarty był m.in. zakład fryzjerski

Niestety, jak pokazują policyjne statystyki, nie wszyscy do nowych zasad się stosują.

Zakaz przebywania na plażach i w parkach, ograniczenie liczby klientów w sklepach oraz obowiązek poruszania się w odległości min. dwóch metrów od siebie – to tylko część obowiązujących od wtorku, 1 kwietnia br., nowych obostrzeń. Decyzją rządu, zamknięte zostały także wszystkie studia urody, punkty kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, salony tatuażu.

Do kolejnej interwencji doszło w Śródmieściu.

- Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli grupę osób, która nie reagowała na polecenia rozejścia się i w lekceważący sposób odnosiła się do przepisów wynikających z rozporządzenia. Mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi – mówi dalej st. asp. Karina Kamińska. - Mandatem karnym w wysokości 500 zł został również ukarany mężczyzna, który mimo wydanej wobec niego decyzji o objęciu go kwarantanną, wyszedł ze swojego mieszkania po to, aby odwiedzić swojego kolegę.