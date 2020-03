Koronawirus w Trójmieście. Raport z Gdańska, Gdyni i Sopotu. Najważniejsze informacje!

Koronawirus w Trójmieście – na bieżąco śledzimy sytuację. Na Pomorzu koronawirusem zakażonych jest aktualnie 9 osób. Jak wygląda sytuacja w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie? Sprawdź nasz raport!

Raport z Trójmiasta [20.03.2020 r.] •16:45 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że osoba, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, przyjechała z Francji i była objęta kwarantanną domową. Stan zdrowia tej osoby jest stabilny, po konsultacji lekarskiej w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy osoba została skierowana do odbywania izolacji domowej. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne – podał w komunikacie Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. •16:30 Kolejna osoba w województwie pomorskim zakażona koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 33 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków jest kolejna osoba z województwa pomorskiego, w sile wieku, w stanie dobrym. Na Pomorzu jest obecnie 10 osób zakażonych koronawirusem. Resort zdrowia podał także, że przyczyną śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie nie był koronawirus, dlatego też nie jest uwzględniona w statystyce osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem.

W sumie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 411. Z tego 5 osób zmarło.

•13:30 W Gdyni uruchomiono specjalną linię telefoniczną dla osób, które epidemia koronawirusa postawiła w trudnej sytuacji Pod numerem telefonu 58 743 21 64 na pytania gdynian odpowiadają specjaliści. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 w sprawach dotyczących profilaktyki zakażeń i postępowania w wypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem; opieki nad dziećmi i młodzieżą; zasiłków opiekuńczych; wskazówek postępowania dla seniorów, a także by zdobyć informacje o instytucjach i organizacjach pomocowych, do których należy się zgłosić w kryzysowej sytuacji życiowej, gdy nie można liczyć na pomoc sąsiadów i rodziny.

Z kolei osoby, które dotknął kryzys psychiczny, otrzymają wsparcie pod całodobowym numerem telefonu 58 622 22 22. •12:30 Uchodźczynie z Czeczenii wraz z grupą gdańszczanek szyją maseczki dla polskich szpitali walczących z koronawirusem Kiedyś same potrzebowałyśmy pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w Polsce, teraz chcemy być przydatne w trudnym dla wszystkich czasie – tak o swojej akcji mówią jej pomysłodawczynie zrzeszone w Fundacji Kobiety Wędrowne, która od lat przez wspólne szycie integruje polskie i czeczeńskie kobiety.

Produkcja maseczek trwa od rana do wieczora w jednej z klas w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 na gdańskiej Zaspie. Warunki są bardzo higieniczne, a krawcowe szyją według specjalnych wytycznych. Wystarczy zaledwie 10 minut, aby wykonać jedną maseczkę. •11:30 Zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Resort podał także, że w szpitalu w Łańcucie (woj. podkarpackie) zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem. To 27-letnia kobieta, która była w stanie ciężkim. W sumie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 378. Z tego 6 osób zmarło.

•11:00 Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wprowadza korekty w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów Od piątku, 20.03., mamy w Gdańsku więcej połączeń w godzinach szczytu oraz dodatkowe kursy na wybranych liniach. Zarząd Transportu Miejskiego pod przewodnictwem wiceprezydenta Gdańska Piotra Borawskiego przeprowadził analizy obciążeń poszczególnych linii, na podstawie których wprowadzono korekty w rozkładach jazdy. To reakcja na uwagi otrzymywane od pasażerów. Pierwsze zmiany będą widoczne już dzisiaj, a kolejne w poniedziałek 23 marca.

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. •10:30 Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz proponuje, by w tym roku resort edukacji zrezygnował z zaplanowanego na 21.04. egzaminu ósmoklasisty albo by Centralna Komisja Egzaminacyjna mocno zmieniła jego treść i zakres Prezes ZNP uważa, że z powodu epidemii koronawirusa nie można skrzywdzić kilkuset tysięcy uczniów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zaznacza natomiast, że nie ma możliwości, by egzaminy odbyły się zdalnie. Jeżeli przerwa od nauki w szkole przedłuży się do Wielkanocy, trzeba będzie wziąć pod uwagę ich przełożenie. To samo może dotyczyć matur, które w tym roku planowo mają się rozpocząć 4 maja. •10:00 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zachęca do oddawania krwi Z powodu koronawirusa z dnia na dzień zmniejszają się zapasy gdańskiej stacji krwiodawstwa. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa najbardziej potrzebuje teraz krwi: 0 RhD-, B RhD+, B RhD- i AB RhD-.

Dyrekcja placówki, chcą zwiększyć bezpieczeństwo dawców, wprowadziła szereg regulacji, w tym m.in. dodatkową weryfikację osób, która odbywa się jeszcze przed wejściem do obiektu. Zmieniono też godziny pracy rejestracji. Obecnie dawcy są przyjmowani od poniedziałku do piątku od godziny 7:15 do 14:00. •9:30 Port Gdynia kupił dwa respiratory dla gdyńskich szpitali Sprzęt, który trafił do Szpitala Morskiego im. PCK w Redłowie oraz Szpitala Miejskiego św. Wincentego a Paulo w Śródmieściu ratuje życie w przypadku niewydolności oddechowej i powikłań spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Bardzo cieszymy się, że tak duża firma przekazała nam cenny sprzęt medyczny, który będzie służył pacjentom szpitala w Gdyni. W obecnej sytuacji epidemiologicznej każda, nawet najmniejsza pomoc, jest nieoceniona – mówi Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich. •9:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. W sumie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 355. Z tego 5 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [19.03.2020 r.] •19:30 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:47 liczba osób poddanych kwarantannie domowej: 1 102,

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 17,

ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 3 552,

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego: 75,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego łącznie: 374,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 85,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 480,

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 9. •19:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. W sumie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 355. Z tego 5 osób zmarło.

•17:30 Odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19, traktuje się jak odpady komunalne. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla tę informację w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania kwarantanny. •17:00 Władze Gdańska, w związku z kryzysem na rynku pracy wywołanym pandemią koronawirusa, przygotowały specjalne rozwiązania dla przedsiębiorców Włodarze na wniosek najemcy proponują umorzenie czynszu w lokalach gminnych na miesiąc, z możliwością zawieszenia go na kolejne dwa miesiące. Dotyczy to branż, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 13.03.2020 r. Ponadto użytkownicy wieczyści mogą wystąpić o umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste na trzy miesiące. Planowane jest też odroczenie płatności za roczne użytkowanie wieczyste. •16:00 Koronawirus zamroził pracę dużej części gabinetów dentystycznych w Gdańsku Wiele placówek stomatologicznych przyjmuje tylko pacjentów w pilnej potrzebie. Są też gabinety, które licząc na rozsądek klientów, nie zamykają przed nimi drzwi. Sprawdź w naszym raporcie, gdzie w Gdańsku szukać pomocy stomatologicznej. Gdzie do dentysty? Leczenie zębów wyłącznie dla pacjentów z bólem? Gdzie w Gdańsku szukać pomocy stomatologicznej? •15:00 W Sopocie wyznaczono 50 miejsc do kwarantanny zbiorowej Miejsca te przeznaczone są dla osób powracających z zagranicy, które z różnych przyczyn nie mogą odbywać kwarantanny w domu. Wykorzystane zostaną także w sytuacjach, gdy konieczna będzie izolacja większej grupy osób. Przedstawiciele Urzędu Miasta Sopotu oraz sopockiego sanepidu wizytowali w środę (18.03.2020 r.) zgłoszone wcześniej do wojewody pomorskiego miejsca kwarantanny zbiorowej. Ustalono procedury i zapotrzebowanie na środki ochrony personelu. W razie potrzeby, w późniejszym terminie na miejsca kwarantanny przeznaczone będą sopockie sanatoria, po zakończeniu wciąż trwających w nich turnusów – informuje Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w sopockim magistracie. •14:30 Gdańscy internauci ostrzegają przed kradzieżami „na dezynfekcję” Ważny komunikat. Przed chwilą, to nie żart, koleżanka dostała telefon od swojej znajomej, która pracuje w Gdańsku w prokuraturze, dostali już 3 zgłoszenia. Ktoś zapukał do drzwi, okazało się, że to ekipa w kombinezonach i kazała opuścić mieszkanie w celu dezynfekcji. Zostali okradzeni. Prosiła, żeby ostrzec – czytamy w wiadomości rozsyłanej sobie nawzajem przez trójmiejskich internautów.

Asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” poinformowała, że w Gdańsku nie odnotowano tego rodzaju oszustw. Mimo tego, przestrzegamy! Nie wpuszczajcie do mieszkania podejrzanych osób. Oszuści najczęściej pukają do drzwi samotnych starszych ludzi i podają się za pracowników różnych instytucji. Kiedy zostaną wpuszczeni do mieszkania, odwracają uwagę ofiary, aby móc przeszukać mieszkanie, ukraść gotówkę i inne kosztowności. Jeśli ktoś puka do Twoich drzwi, a nie spodziewasz się żadnej wizyty, zanim wpuścisz daną osobę do domu, poproś ją o wylegitymowanie się i skontaktuj się z instytucją, z której ta osoba rzekomo jest i potwierdź cel wizyty. Bądź ostrożny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontakcie z nieznajomymi. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustami, należy zadzwonić na numer alarmowy 112 – powiedziała oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Policjanci przestrzegają również przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystują pandemię koronawirusa i oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości zwalczające wirusa. •14:00 Na czas pandemii koronawirusa Sopot przygotowuje ofertę zajęć, ćwiczeń i aktywności, które można wykonywać zdalnie w domu Teatr Pacynka dla dzieci, wirtualne zwiedzanie wystawy Muzeum Sopotu czy Państwowej Galerii Sztuki, to tylko część propozycji, które szykujemy. Chcemy też przygotować specjalny pakiet dla seniorów, przede wszystkim ćwiczeń, które można wykonywać w domu, aby seniorzy sopoccy, którzy są bardzo aktywni, dalej aktywni mogli pozostać – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. Dodała, że na stronie miasta www.sopot.pl powstanie specjalna platforma, gdzie będzie dostępna i stale aktualizowana cała oferta kultury i aktywności on-line.

Władze Sopotu apelują do wszystkich instytucji kultury, które mają ofertę zajęć on-line, aby zgłaszały swoje propozycje na adres przepisnasopot@sopot.pl. •13:30 Port Gdynia wprowadził specjalne procedury z powodu pandemii koronawirusa ZMPG przekazał wytyczne dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, WHO i UE, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID- 19. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zaleceń w tym zakresie. Na polecenie wojewody pomorskiego, Wojewódzka Straż Pożarna prowadzi w Terminalu Promowym pomiar temperatury ciała pasażerów schodzących z promu na ląd – poinformował Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Terminal OTG od ubiegłego piątku wdrożył procedurę pomiaru temperatury u wszystkich osób przekraczających posterunki kontrolne nadzorowane przez OTPG. Od środy natomiast pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdynia przeszli w tryb pracy zdalnej. W budynku zarządu portu wstrzymane zostały wszelkie imprezy i wydarzenia odbywające się do tej pory w Sali Koncertowej. Na morskich przejściach granicznych w Gdyni prowadzona jest kontrola graniczna. •13:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. W sumie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 325. Z tego 5 osób zmarło.

•12:00 Z powodu zagrożenia koronawirusem, odwołano zaplanowaną na 25.03. sesję Rady Miasta Gdyni Oznacza to, że na razie nie zapadną decyzje w sprawie uchwały krajobrazowej oraz powołania w mieście Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Nowy termin sesji wyznaczono na 8 kwietnia. •11:00 Studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pomagają w walce z koronawirusem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaapelowało do studentów kierunków medycznych o wsparcie służb sanitarno-epidemiologicznych. Na wezwanie resortu odpowiedzieli studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ubiegły weekend 15 studentów GUMed pomagało pracownikom call center Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Do ich obowiązków należało informowanie pacjentów o odwołanych wizytach na następne kilka dni. Wolontariusze przeprowadzili także tzw. wstępny screening w kierunku zakażenia pacjentów, którzy muszą udać się do poradni lub szpitala.

Studenci GUMedu wesprzeć mają także pracowników infolinii w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Z kolei Wydział Nauk o Zdrowiu tej samej uczelni prowadzi akcję pomocy psychologicznej dla osób objętych kwarantanną. Na facebookowym profilu Studenckiego Koła Naukowego Psychologii GUMed można obejrzeć materiały edukacyjne zachęcające do pozostania w domach. •10:30 Władze Gdyni pomogą przedsiębiorcom, którzy nie mogą prowadzić działalności z powodu koronawirusa Wystarczy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta Gdyni. Przedsiębiorcom odroczona zostanie płatność podatków lokalnych za okres od marca do czerwca. Najemcy gminnych lokali, którzy prowadzą działalność objętą zakazem rozporządzenia o zagrożeniu empidemicznym, zostaną zwolnieni z czynszu za ten okres. W wyjątkowo trudnych przypadkach Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek indywidualnie podejmie decyzję o całkowitym umorzeniu należności podatkowych wobec miasta. •10:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 305. Z tego 5 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [18.03.2020 r.] •19:10 Kolejna zakażona osoba na Pomorzu Ministerstwo Zdrowia po godz. 19 podało informację o kolejnych 36 osobach, u których stwierdzono zakażenia koronawirusem. Jedna z tych osób jest z woj. pomorskiego. Nieoficjalnie wiadomo, że to 35-latka z powiatu tczewskiego, która miała kontakt z pierwszymi kobietami zakażonymi w naszym województwie.

•18:50 Raport pomorskiego sanepidu liczba osób poddanych kwarantannie domowej: 983,

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 13,

ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 3 293,

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego: 60,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego łącznie: 299,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 61,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 395

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 8. •15:30 W nocy z poniedziałku na wtorek (17/18.03.2020 r.) przeprowadzono ewakuację jednego z pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala M. Kopernika w Gdańsku, ze względu na pozytywny wynik testu stwierdzającego obecność koronawirusa. Obecnie (środa 18.03.2020 r.) 51 pracowników jest objętych kwarantanną.

•15:00 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej nie odwiedzają prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji. Ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy mogą mieć z państwem kontakt osobisty powinni wylegitymować się legitymacją służbową. Nie są oni ubrani w uniformy ani inny strój roboczy - czytamy w komunikacie. •14:30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. W sumie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 251. Z tego 5 osób zmarło.

•13:30 Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała poinformowała na Twitterze, że najemcy gminnych lokali zostaną zwolnieni z czynszu.

Raport z Trójmiasta [17.03.2020 r.] •15:00 Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, ulice wielu polskich miast opustoszały. Oblegany na co dzień przez turystów Gdańsk, od kilku dni świeci pustkami. Jak sytuacja wygląda w Gdyni i w Sopocie?

•12:00 W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w Sopocie powołano sztab kryzysowy. Jego dotychczasowe ustalenia dotyczą m.in. czasowego zawieszenia części poradni i ambulatorium chirurgicznego w sopockim pogotowiu, ograniczenia sprzedaży na rynku sopockim czy zamknięcia biura Cmentarza Komunalnego. Osobom potrzebującym ciepłe posiłki dowozi do domu MOPS.

•10:00 Kolejne środki ostrożności w związku z szerzącą się w Polsce epidemią koronawirusa wprowadzili urzędnicy w Gdyni. Zamknięto place zabaw i siłownie zewnętrzne na gminnych terenach. Władze miasta o to samo zaapelowały też do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Raport z Trójmiasta [16.03.2020 r.] •12:00 Widzialna Ręka to ogólnopolska inicjatywa wsparcia lekarzy, strażaków, pielęgniarek, policjantów i żołnierzy – wszystkich tych, którzy walczą z pandemią koronawirusa – grupa wspomaga ciepłym posiłkiem. Mieszkańcy organizują również pomoc dla seniorów i osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów, czy też przebywają pod kwarantanną. Do tej pory w różne akcje zaangażowało się tysiące mieszkańców Trójmiasta i okolic.

Raport z Trójmiasta [14.03.2020 r.] •14:00 Od najbliższego poniedziałku, 15.03., w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni nie będą pobierane opłaty. Wszystko po to, by ograniczyć dotykanie parkomatów oraz umożliwić dojazd do pracy samochodem tym osobom, które na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej. Władze Gdańska i Sopotu nie zdecydowały się na takie ruchy.

•12:00 Czy Gdańsk całkowicie opustoszał? Trwa walka z rozprzestrzeniającym się wirusem. Rząd zdecydował o tym, że zamyka granice dla obcokrajowców i zakazuje zgromadzeń powyżej 50 osób. Częściowo ograniczona jest działalność galerii handlowych. Zakupy zrobimy tylko w sklepach spożywczych i drogeriach oraz aptekach. Nie będzie też mszy w kościołach. Jak wygląda Gdańsk w sobotę, 14.03.2020 r.? Na Długiej i Długim Pobrzeżu nadal widać grupy ludzi, choć jest ich już zdecydowanie mniej niż zazwyczaj.

•9:00 Koronawirus na Pomorzu. Sanepid informuje, że w Gdańsku potwierdzono 2 pierwsze przypadki zakażenia! Chodzi o dwie kobiety, które wróciły autokarem z południa Europy.

