Kościół św. Jana w Gdańsku. Koniec renowacji prospektu organów chórowych [zdjęcia]

Figury wieńczące prospekt - św. Jana Chrzciciela i cztery grające na instrumentach anioły stały od lat 90. w Bazylice Mariackiej, stamtąd zostały przeniesione do św. Jana. Niestety, nie miały skrzydeł. Wykonawca zaczął ich szukać w magazynie konserwatorskim odnalazł tam różne skrzydła.

Te organy, podobnie jak większość elementów z historycznego wyposażenia kościoła zostały też wywiezione w latach 1943-44 - mówi Iwona Berent, konserwator dzieł sztuki i kierownik dziełu opieki nad zabytkami w Nadbałtyckim Centrum Kultury. - Przed rozpoczęciem prac byliśmy przekonani, że 95 proc. prospektu się zachowało. Dzisiaj wiemy, że to prawie sto procent, ponieważ w trakcie prac odnaleźliśmy w magazynach wszystkie skrzydła aniołów i inne mniejsze elementy prospektu uznane wcześniej za zaginione.

Historyczne wyposażenie gdańskiej świątyni pod koniec wojny zostało zabezpieczone i wywiezione na Żuławy do kościołów ewangelickich i ukryte, ale szczęśliwie ocalało.

- Kiedy przymierzył je do konkretnych rzeźb, okazało się, że wszystkie pasują - mówi Iwona Berent. - Więc nie jest to rekonstrukcja tylko konserwacja. Także wielki Anioł wiszący u góry i podtrzymujący całą draperię nie miał prawej ręki i skrzydła, ale i one się odnalazły.

Organy zostały zbudowane w latach 1760-61 przez Johana Rhode. Następnie zmodyfikowane i zelektryfikowane na początku XX wieku. Niestety, uległy zniszczeniu.

- Ale były doskonale opisane w literaturze przedmiotu, dzięki temu ten instrument mógł zostać odtworzony na wzór podobnych z epoki baroku - mówi pani kierownik. - Nawet materiały są takie jak przed wiekami. Zarówno drewno, jak i skóry i inne elementy.

