Królowa nauk zaniedbana? Sztuczna inteligencja pomoże z matematyką

- Może zabrzmi to górnolotnie, ale matematyka to kwestia sprawiedliwości społecznej. Wyższe umiejętności matematyczne przekładają się na zdolności krytycznego myślenia i precyzyjnego rozumowania, a także większe prawdopodobieństwo znalezienia dobrze płatnej pracy - mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav. - Kiedy na pewnym etapie edukacji u dziecka pojawiają się problemy z matematyką, to często zrzuca się winę na lenistwo. Jednak winny jest zwykle brak szybkiej i precyzyjnej umiejętności identyfikacji luk w wiedzy ucznia oraz dopasowanych do jego możliwości metod wsparcia. Nasza platforma od tego właśnie zaczyna - diagnozuje konkretne luki edukacyjne i dostarcza dokładnych wskazówek umożliwiających opanowanie tych zagadnień, w ramach których wykryto deficyt wiedzy. Wykorzystuje do tego technologię AI oraz grywalizację i pozytywną gratyfikację - dodaje.