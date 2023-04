Egzamin ósmoklasisty z matematyki - powtórka last minute z Pi-stacją

Przygotowanie do egzaminu z matematyki warto zacząć od praktycznego zadania, które sprawdzi Twój obecny stan wiedzy. Polecamy rozwiązać tegoroczny bezpłatny arkusz Próbnego egzaminu Pi-stacji i zidentyfikować tematy, które sprawiają Ci największe problemy. Ważne jest, aby zorganizować sobie do pisania atmosferę najbardziej zbliżoną do oficjalnego sprawdzianu wiedzy. Wybierz taki moment w ciągu dnia, żeby móc pisać bez przerwy w czasie przeznaczonym na egzamin (100 minut w przypadku egzaminu ósmoklasisty).