Latem rośnie liczba zatruć pokarmowych. Uważaj na to co jesz i pijesz, bo może ci grozić zakażenie salmonellą lub E.coli

Zakażenie pokarmowe. Jak się przed nim zabezpieczyć

Latem rośnie liczba zatruć pokarmowych, a to jak wiadomo oznacza spore kłopoty. Zamiast rozkoszować się urlopem i piękna pogodą, można niestety ten czas spędzić w toalecie i to w kiepskiej formie. Skąd te problemy? Otóż wiąże się to z łatwiejszym psuciem żywności w gorące dni, jak też funkcjonowaniem sezonowych punktów „małej gastronomii”. Nadzór nad nimi to jedno z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.