Jak dbać o sprawność fizyczną latem w Trójmieście? Jaki rodzaj aktywności fizycznej wybrać?

Należy przede wszystkim pamiętać, iż rodzaj aktywności fizycznej, który chcemy wybrać, powinien być dopasowany do nas samych i naszego stylu życia. Każdy z nas jest indywidualną istotą, której tężyzna fizyczna, siła i koordynacja jest zupełnie różna i odmienna od innych. Należy w pierwszej kolejności, pomyśleć nad taką aktywnością, która będzie nam przynosiła radość. Jeżeli będziemy czerpać satysfakcję z uprawianego sportu, czy aktywności fizycznej, częściej będziemy po nią sięgać oraz z entuzjazmem, co z kolei sprawi, że nasza systematyczność również będzie optymalna i regularna. Najważniejsza jest bowiem systematyczność.

Co oferuje Trójmiasto dla aktywnych?

Gdańsk, Gdynia i Sopot – to miasta, w których jest organizowanych ogrom wydarzeń sportowych, zajęć sportowych, w których działa wiele sportowych klubów, do których można się zapisać. Trójmiasto to miejsce do życia dla ludzi aktywnych. Jest otwartych wiele siłowni do późnych godzin nocnych, które oferują dodatkowe zajęcia, takie jak: zumba, rumba, zajęcia sportowe z piłką. Działa wiele basenów publicznych, dla tych, którzy preferują pływanie. Są organizowane zajęcia Jogi na świeżym powietrzu, pilates, maratony sportowe, plenerowe biegi i wyścigi na czas. Można znaleźć odpowiedni rodzaj sportu, dopasowany do wszystkich grup wiekowych: dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, oraz dla osób z niepełnosprawnościami.