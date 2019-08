Lechia Gdańsk znowu bez wygranej u siebie 12.08.2019. Biało-zieloni rozegrali dwie różne połowy [zdjęcia]

Do grona nieobecnych dołączył Lukas Haraslin. to oczywiście wzbudziło różnego rodzaju spekulacje transferowe. Gdański klub poinformował jednak, że Słowak się rozchorował i zamiast na boisku pojawił się w studiu Canal+ Sport.

To wszystko wymusiło zmiany kadrowe i na skrzydle ponownie pojawił się Flavio Paixao, a po drugiej stronie Sławomir Peszko. Biało-zieloni zaczęli ten mecz z dużym animuszem i od początku pokazali, że mają zamiar zdobyć trzy punkty. Grali ofensywnie, choć momentami zbyt mało dokładnie. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy można było zagrozić bramce rywali. Wreszcie podanie Paixao trafiło do Patryka Lipskiego, ale jego strzał był zbyt słaby, żeby miał sprawić problemy Damianowi Węglarzowi. Lechia wciąż atakowała i wreszcie dopięła swego. W 25 minucie z lewej strony dośrodkował Filip Mladenović, a gola strzałem głową zdobył Artur Sobiech. To druga bramka napastnika biało-zielonych w tym sezonie. Dla Artura to był jubileuszowy, bo setny, mecz w ekstraklasie. Akcja przypomniała tę z poprzedniego meczu z Wisłą w Płocku, która zakończyła się podobnym golem. Trzy minuty później po podaniu Jarosława Kubickiego ponownie Sobiech posłał piłkę do siatki, ale tym razem z pozycji spalonej i bramka nie została uznana. Jagiellonia w pierwszej połowie prezentowała się słabo, ale w 43 minucie po strzale Tomasa Prikryla futbolówka wpadła do siatki. Lechię uratował VAR, bo jeden z piłkarzy „Jagi” był na spalonym i zasłaniał pole widzenia Dusanowi Kuciakowi.