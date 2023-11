Lepiej znajdź i zapisz sobie ten numer. Potem podziękujesz

- Wartościowe assistance to przede wszystkim takie, do którego łatwo można się dodzwonić. Powinno też być szybkie. Najlepiej, jeśli fachowcy, którzy przyjadą z pomocą będę w stanie jej udzielić na miejscu, choć to oczywiście zależy od tego, jak poważna jest awaria czy uszkodzenie. Jeśli samochodu nie da się usprawnić na miejscu, przyda się opcja pojazdu zastępczego. Osoby, które często podróżują na duże odległości powinny sprawdzić, czy w ich pakiecie jest pokrycie kosztów noclegu, jeżeli np. trzeba będzie zaczekać na naprawę auta dzień czy dwa. Wybierając ofertę, warto zwrócić uwagę także na brak limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania. W takim wypadku pomoc zostanie udzielona niezależnie od tego, czy do zdarzenia doszło w miejscowości kierowcy, czy podczas weekendu w odległej części kraju. Niektórzy ubezpieczyciele ograniczają zasięg pomocy, co w wielu przypadkach oznacza konieczność opłacenia kosztów pomocy z własnej kieszeni, mimo posiadania assistance – zwraca uwagę Marek Kaleta z TUZ Ubezpieczenia.