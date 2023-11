Lista Westerplatte. Autorzy nowej książki wyjaśniają kontrowersje

- Mieliśmy bardzo wiele niejasności, dotyczące nie tylko szczegółowego stanu osobowego garnizonu WST, ale też tego, kto ostatecznie był, lub nie był, na Westerplatte w czasie bitwy. To były kwestie, które wymagały doprecyzowania. To było jedno z naszych założeń gdy rozpoczynaliśmy pracę nad książką. Uznajemy, że nasze opracowanie może stać się rzetelną podstawą do dalszych badań. Praca nad tym wycinkiem historii Westerplatte wcale nie musi być zakończona – tłumaczą autorzy.