LPP rozszerza akcję zbiórki odzieży używanej. Oddaj ją potrzebującym!

Klienci odwiedzający salony należącej marki Reserved już od ponad roku mogą zostawiać używane ubrania w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Od początku trwania projektu ze zbiórek od klientów do potrzebujących trafiło do już ponad półtorej tony ubrań.

- Zbiórka odzieży ma dla nas podwójny wymiar. Z jednej strony dzięki tej akcji możemy wspierać osoby potrzebujące, z drugiej to bardzo ważny aspekt działań proekologicznych, ponieważ ubrania dostają w ten sposób drugie życie. Tym bardziej cieszymy się, że nasza akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem i tyle osób zdecydowało się skorzystać z możliwości przyniesienia do naszych salonów ubrań zamiast wyrzucania ich na śmietnik. Efekty prowadzonej już ponad rok zbiórki są obiecujące, dlatego zdecydowaliśmy się od września tego roku rozszerzyć projekt o kolejnych 30 salonów naszych marek House i Mohito - komentuje Anna Miazga, koordynatorka ds. CSR w LPP.