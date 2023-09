Magda Boczarska wraca w Różyczce 2. Zobacz wywiad z aktorską Magdą Boczarską na Festiwalu Filmowym w Gdyni Maja Czech

Różyczka trafiła już do kanonu uwielbianych polskich filmów. To wielki sukces twórców z 2010 roku, który doczekał się kolejnej części. Tym razem na ekranie obserwujemy losy córki bohaterki znanej z pierwszej części, która powoli odkrywa, kim w rzeczywistości jest. To pełna napięcia opowieść o tożsamości, polityce i złamanym sercu. Zobaczcie rozmowę z Magdaleną Boczarską.