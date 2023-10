Magdalena Sroka: Pilnujmy wyborów! Co grozi za przestępstwa wyborcze? Czego unikać i komu je zgłaszać?

ZOBACZ TAKŻE: Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wspieramy samorząd, a samorząd to obywatele, więc w gestii rządu jest los wszystkich Polaków

- Kodeks wyborczy w ostatnich latach ulegał zmianom. One powodują, że w procesie wyborczym uczestniczą nie tylko wyborcy, ale także członkowie komisji wyborczej, mężowie zaufania i osoby, które będą dowoziły tych, którzy będą chcieli skorzystać z transportu do obwodowych komisji wyborczych - mówiła Magdalena Sroka. - Chciałabym zwrócić uwagę i ostrzec wszystkie osoby, aby nie dały się zmanipulować, nie uległy i nie stały się sprawcami wykroczeń lub przestępstw wyborczych. Mam tutaj na myśli chociażby wszystkie osoby, które będą zawoziły osoby chętne do oddania głosu w dniu piętnastego października do lokali wyborczych. Chociażby umieszczenie ulotki wyborczej czy informacji w środku transportu może być już uznane jako wykroczenie prawne. Apeluję do wszystkich uczestników: nie dajcie się zmanipulować - dodała.