Majówka 2020: Prawie 300 policjantów będzie patrolowało ulice Gdańska. Funkcjonariusze sprawdzą też przestrzeganie ograniczeń

Działania policjantów potrwają cztery dni, od 30 kwietnia do 3 maja 2020 r. Wspierać ich będą funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej oraz Terytorialsi.

Na drogach Gdańska pojawi się również więcej patroli ruchu drogowego, w tym również wyposażonych w wideorejestratory. Podczas kontroli policjanci zwrócą uwagę na trzeźwość kierujących, prędkość pojazdów i ich stan techniczny, a przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących osób. Właściwa liczba pasażerów, zapięte pasy, dzieci przewożone w fotelikach to podstawy. Funkcjonariusze sprawdzą również, czy nie doszło do naruszenia ograniczeń wynikających z epidemii – mówi st.asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku .

Z radiowozu wybrzmiewa komunikat do gdańszczan [WIDEO]

Policjanci ruchu drogowego proszą kierowców o zachowanie rozwagi podczas jazdy i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności stosowanie się do ograniczeń prędkości, respektowanie praw pieszych, a także niewsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Korzystajmy z drogi w sposób rozsądny i bezpieczny. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego – bezpiecznie dojechać do celu – mówi oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.